Plase de pescuit ilegale descoperite în Marea Neagră

17 sturioni capturați au fost eliberați.

Polițiștii de frontieră au găsit peste 700 de metri de plase de pescuit ilegale în Marea Neagră, în care se aflau 17 sturioni capturați. Peștii, aparținând unor specii protejate, au fost eliberați în mediul lor natural.

În perioada 29-30 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Grupului Nave Sulina în cooperare cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și ofițeri din cadrul Agenției FRONTEX au desfășurat mai multe acțiuni de prevenire și combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat în zona mării teritoriale, anunță joi Poliția de Frotieră într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, cu această ocazie, au descoperit unelte de pescuit confecționate din fir monofilament și multifilament, care aveau o lungime totală de peste 700 de metri. În aceste plase erau capturate 17 exemplare de sturion din specia păstrugă și nisetru, toate aflate în stare vie.

Exemplarele au fost eliberate imediat în mediul lor natural, conform reglementărilor legale în vigoare, iar uneltele de pescuit au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

În toate cazurile, polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.