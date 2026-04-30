Mutare strategică a Kievului: Volodimir Zelenski propune partenerilor „acorduri pentru drone” și export de armament

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat o schimbare majoră de strategie: Ucraina va permite oficial exportul de armament produs intern, inclusiv echipamente testate direct pe front, în condițiile în care există surplus.

Liderul de la Kiev a precizat că toate detaliile au fost stabilite la nivel instituțional și că experiența acumulată în războiul modern, alături de tehnologia militară dezvoltată, stârnesc interesul statelor care își doresc să-și consolideze capacitățile de apărare.

Până acum, Ucraina fusese rezervată în ceea ce privește exporturile de armament, preferând să ofere partenerilor mai ales expertiză de luptă.

Autoritățile se temeau că livrările externe ar putea duce la pierderea unor tehnologii sensibile și a avantajului strategic obținut pe câmpul de luptă.

Deși interdicția privind exporturile a fost ridicată încă din toamna anului trecut, tranzacțiile au rămas limitate. Zelenski a criticat chiar anumite companii din industria de apărare care ar fi încheiat acorduri directe cu alte state, fără implicarea autorităților, susținând că există deja mai multe fabrici construite în afara țării fără controlul statului.

Noul anunț stabilește însă un cadru oficial pentru aceste exporturi. Kievul propune partenerilor „o formă specială de cooperare”, care presupune livrarea de drone, alte echipamente și know-how militar, în schimbul dezvoltării unor facilități de producție în țările respective, transfer de software și integrarea cu sistemele ucrainene.

Zelenski a descris acest model drept „acorduri pentru drone”, sugerând o colaborare pe termen lung în domeniul apărării.

Conform noilor reguli, Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei va avea rolul de a coordona exporturile și de a se asigura că necesarul armatei ucrainene este acoperit înainte de orice livrare externă.