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Trenuri suplimentare între Constanța și Mangalia pentru festivalul „Beach Please”

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 29 iun. 2026, 11:10

CFR suplimentează circulația feroviară pe ruta Constanța–Mangalia în perioada festivalului „Beach Please”, pentru a face față numărului mare de călători așteptat pe litoral.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța, două trenuri suplimentare vor fi introduse în circulație în perioada 8–13 iulie 2026, după aprobarea solicitării venite din partea SRTFC Constanța – Divizia Exploatare Tehnică.

Primul tren, 13881, va circula pe relația Constanța–Mangalia, cu plecare din Constanța la ora 23:20 și sosire în Mangalia la 00:47. Acesta va opri în mai multe stații de pe traseu, inclusiv Agigea Ecluză, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, Costinești Tabără, Pescăruș și Neptun.

Al doilea tren, 13882, va circula în sens invers, Mangalia–Constanța, cu plecare la ora 03:28 și sosire la 04:55. Măsura are scopul de a facilita transportul participanților la festival.

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