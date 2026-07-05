Darius Olaru a impresionat chiar împotriva FCSB-ului. Românul începe să devină un om de bază la Union Saint-Gilloise

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 17:35

FCSB a început cu stângul stagiul de pregătire din Olanda, fiind învinsă categoric de Union Saint-Gilloise, scor 0-4. Meciul a reprezentat însă un moment special pentru Darius Olaru, care a evoluat împotriva fostei sale echipe la scurt timp după transferul în Belgia.

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