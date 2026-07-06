Trump se întâlnește cu Zelenski în Turcia, la summitul NATO, pentru a relansa negocierile de pace

Publicat 6 iul. 2026, 08:11 Sursă realitatea.net

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în această săptămână, în Turcia, cu ocazia summitului NATO, într-un nou efort de a pune capăt războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut duminică de un oficial american de rang înalt.

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