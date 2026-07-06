Zelenski avertizează asupra unui nou atac rusesc de amploare şi cere livrarea urgentă a rachetelor Patriot

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregăteşte un nou atac de amploare împotriva Ucrainei, îndemnând populaţia civilă să acorde atenţie sporită alertelor de raid aerian şi solicitând aliaţilor occidentali să accelereze livrările de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.
În discursul său de seară, liderul de la Kiev a declarat că serviciile de informaţii ucrainene au semnalat pregătirea de către Moscova a unui nou val de atacuri, la doar câteva zile după ce Rusia a lansat cel mai amplu atac aerian asupra capitalei ucrainene de la începutul invaziei pe scară largă. Bombardamentul anterior a provocat moartea a cel puţin 31 de persoane şi rănirea a peste 100.
Zelenski: „Rușii pregătesc un nou atac masiv asupra Ucrainei”
„Serviciile de informaţii indică încă o dată că ruşii pregătesc un nou atac masiv”, a spus Zelenski. „Este tipic pentru Putin: imediat după Ziua Independenţei Americii şi înainte de summitul NATO de la Ankara.”
Preşedintele ucrainean a acuzat Kremlinul de intenţia de a provoca noi victime şi distrugeri, cerându-le concetăţenilor săi să rămână vigilenţi. „Rusia vrea să provoace şi mai mult rău şi să omoare oameni”, a adăugat el, îndemnând ucrainenii „să se protejeze şi să acorde atenţie oricăror alerte de raid aerian”.
Apel către partenerii occidentali pentru livrarea rachetelor Patriot
Zelenski şi-a reînnoit totodată apelul către partenerii occidentali pentru livrarea de rachete suplimentare pentru sistemele Patriot, avertizând că orice întârziere are un cost direct în vieţi omeneşti. „Orice întârziere în livrarea rachetelor pentru apărarea noastră aeriană, rachetele pentru sistemele Patriot, înseamnă pierderea de vieţi omeneşti şi încurajează Rusia să continue războiul”, a spus el.
Liderul ucrainean a subliniat că problema nu ţine de resurse, ci de voinţă politică. „Lumea dispune de cantitatea şi calitatea necesare în materie de apărare aeriană. Ceea ce este nevoie sunt decizii care să asigure o protecţie reală a vieţilor în Ucraina”, a spus Zelenski, cerând Statelor Unite şi altor state aliate să transfere rachete Patriot din depozite direct către unităţile ucrainene de apărare antiaeriană.
Avertismentul survine la câteva zile după ce preşedintele rus Vladimir Putin s-a angajat să continue campania Moscovei de atacuri la scară largă cu rachete şi drone asupra oraşelor ucrainene.