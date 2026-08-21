Radu Miruță: Acest guvern interimar este mai legitim decât și-ar dori PSD

Publicat 21 aug. 2026, 13:06 Sursă realitatea.net

Ministrul interinar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, a declarat, vineri, la Timișoara, că actualul guvern interimar este 'mai legitim decât și-ar dori PSD', dar a admis că este nevoie de un Executiv cu puteri depline.

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