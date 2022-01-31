Video: Nereguli depistate de Garda de Mediu la o societate de la Verguleasa

Au fost aplicate 3 sancțiuni în valoare totală de 130.000 lei.
Nereguli grave depistate de Garda de Mediu Buzău la o societate de la marginea municipiului. Ape uzate rezultate în urma prelucrării peștelui erau deversate pe câmpurile din zonă, în timp ce alte deșeuri, precum cartoane și alte ambalaje, erau incendiate.
În urma unor sesizări, comisarii de mediu au descins la Verguleasa unde au găsit un adevărat dezastru. O societate care se ocupa cu prelucrarea peștelui împrăștia resturi și ape uzate pe terenul din zonă. Mai mult, cartoanele și hârtiile nu erau depozitate pentru a fi reciclate, ci erau arse într-o instalație improvizată.
”La sfârșitul lunii ianuarie 2022, o echipă de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Buzau a verificat o sesizare cu privire la deversarea apelor reziduale rezultate din activitatea de prelucrare a peștelui, pe un câmp, în zona Verguleasa. În urma verificărilor în teren echipa de comisari a constatat că societatea nu deține autorizație de mediu pentru activitatea desfășurată de prelucrare a peștelui, apele uzate tehnologice rezultate din activitatea de prelucrare a peștelui se evacuau prin intermediul unor conducte/șanțuri și un decantor, pe terenurile aferente construcției, inclusiv se scurgeau în incinta unei ferme de creștere păsari, iar deșeurile hârtie/carton/plastic și altele rezultate din această activitate se incinerau într-o instalație neautorizată, încălcându-se astfel prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, a OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor cât și HG 1061/2008 privind transferul deșeurilor. Au fost impuse măsuri agentului economic pentru reglementarea activitații din punct de vedere al protecției mediului, interzicerea desfășurării activitatii fără autorizație de mediu, interzicerea evacuării de ape uzate în locuri neautorizate cât și interzicerea incinerării de deșeuri. Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 3 sancțiuni în valoare totală de 130.000 lei.” transmite Comisariatul Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu.