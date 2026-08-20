Un nou val de scumpiri la alimente, din această toamnă. Seceta și costurile mari la energie pun presiune pe prețurile de la raft

Prețurile alimentelor ar putea crește din nou începând din această toamnă, după ce seceta a afectat culturile agricole, în special porumbul și floarea-soarelui. Costurile mai mari pentru combustibil, energie și îngrășăminte pun o presiune suplimentară asupra fermierilor și s-ar putea regăsi, în cele din urmă, în prețurile de la raft. Cele mai importante scumpiri sunt așteptate la cereale, fructe, legume și produse lactate.

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