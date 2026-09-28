INS: Managerii din toate sectoarele economice se așteaptă la creșteri de prețuri în următoarele luni

INS: Prețurile vor crește în următoarele luni. Ce estimează managerii
Managerii companiilor din industria prelucrătoare, construcții, comerț și servicii estimează creșteri ale prețurilor în următoarele trei luni, potrivit celei mai recente anchete de conjunctură realizate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai accentuate creșteri sunt anticipate în construcții și comerțul cu amănuntul.
Datele INS privind tendințele economice pentru perioada august-octombrie 2026 arată că managerii din principalele sectoare ale economiei estimează, în general, o relativă stabilitate a activității economice, însă anticipează majorări ale prețurilor.
Cele mai importante creșteri sunt așteptate în construcții și comerțul cu amănuntul, în timp ce și managerii din industria prelucrătoare și servicii estimează o evoluție ascendentă a prețurilor.
Prețurile din construcții, în creștere
În sectorul construcțiilor, managerii estimează o relativă stabilitate a volumului producției în următoarele trei luni. Soldul conjunctural pentru volumul producției este de +4%.
În ceea ce privește prețurile lucrărilor de construcții, estimarea este însă una de creștere, cu un sold conjunctural de +41%, cel mai ridicat nivel dintre sectoarele analizate.
Și numărul de salariați este estimat să rămână relativ stabil, soldul conjunctural fiind de +2%.
Creșteri de prețuri și în comerțul cu amănuntul
În comerțul cu amănuntul, managerii estimează o relativă stabilitate a cifrei de afaceri în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de +5%.
În schimb, presiunile asupra prețurilor sunt mai pronunțate. Potrivit INS, 43% dintre managerii chestionați estimează creșteri de prețuri, în timp ce doar 3% anticipează scăderi.
Soldul conjunctural rezultat este de +40%, indicând o tendință de creștere a prețurilor în sectorul comerțului cu amănuntul.
În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii estimează o creștere moderată a numărului de salariați, soldul conjunctural fiind de +6%.
Ce se întâmplă cu prețurile produselor industriale
Și în industria prelucrătoare sunt anticipate majorări ale prețurilor.
Managerii estimează o relativă stabilitate a volumului producției în perioada următoare, cu un sold conjunctural de -1%. În același timp, numărul salariaților este estimat să rămână relativ stabil, soldul fiind de -5%.
Pentru prețurile produselor industriale, soldul conjunctural indică o tendință de creștere de +21%.
Prețurile serviciilor, de asemenea, pe creștere
Nici sectorul serviciilor nu face excepție. Pentru următoarele trei luni, managerii estimează o relativă stabilitate a volumului serviciilor, soldul conjunctural fiind de +1%.
Numărul de salariați este estimat să rămână relativ stabil, cu un sold de -2%.
În schimb, în cazul prețurilor de vânzare sau de facturare ale serviciilor, soldul conjunctural este de +17%, ceea ce indică o tendință de creștere.
Ce înseamnă soldul conjunctural
INS precizează că soldul conjunctural reflectă percepția managerilor cu privire la evoluția unui anumit indicator.
Acesta este calculat ca diferența dintre procentul respondenților care anticipează o creștere și procentul celor care estimează o scădere.
Prin urmare, un sold conjunctural de +41% pentru prețurile din construcții nu înseamnă că prețurile vor crește cu 41%. Indicatorul arată că opiniile managerilor sunt net orientate către o creștere a prețurilor.
Ancheta de conjunctură a fost realizată de INS în luna august 2026 și reflectă estimările managerilor privind evoluția activității economice, a numărului de salariați și a prețurilor în următoarele trei luni.