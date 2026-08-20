Economie· 1 min citire

România conduce detașat în topul scumpirilor din UE

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat20 aug. 2026, 20:05
Actualizat20 aug. 2026, 20:07
SursăRealitatea PLUS

România conduce detașat în clasamentul scumpirilor din Uniunea Europeană. De exemplu, prețurile au fost în iulie cu peste 8% mai mari față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce inflația la nivelul UE a ajuns la 3%, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. Cele mai mari scumpiri se înregistrează la alimente, urmate de servicii.

Avem cea mai mare inflație. Mâncarea e prima la scumpiri

Țara noastră e în continuare prima în clasamentul scumpirilor din UE. Alimentele și serviciile au ajuns cu peste 8% mai mari față de luna precedentă. În tot acest timp, alte state se află la polul opus.

Cehia și Suedia sunt tările din UE cu una dintre cele mai mici rate ale inflației. La polul opus, țara noastră cu peste 8%. Acest lucru se răsfrânge clar în prețul final de la raft al alimentelor, dar și în prețul serviciilor.

Românii s-au săturat de austeritate și cer demisia lui Ilie Bolojan.

„Murim de foame. Pensiile sunt mici, preturile sunt foarte mari, ne-am dori să trăim si noi mai bine, dar daca nu se poate, asta e.

Noi pensionarii ne descurcăm foarte greu. Preturile cresc din zi in zi.”, zic oamenii.

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