Advertising
Economie· 1 min citire
Avertismentul lui Adrian Câciu: 9 miliarde de euro din PNRR, neplătite. Dobânzile rămân ridicate până când scade inflația
Publicat19 aug. 2026, 10:26
Actualizat19 aug. 2026, 10:27
SursăRealitatea PLUS
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a dezvăluit informații fără precedent în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acesta a transmis că nouă miliarde de euro din PNRR sunt neplătite de Guvern dintr-un total de 21 contractate. De asemenea, acesta a declarat că dobânda-cheie nu va scădea până nu scade inflația.
Citește și
- 12:28Criză în Golf: EAU suspendă comerțul și tranzacțiile cu Iranul
- 11:26Șoferii români de TIR pot da examenul de profesionist în limba română, în Germania
- 10:51Sistemul energetic, sub presiune: Vineri este așteptat un nou record de consum
- 08:49Scumpiri masive la polițele RCA: prețurile uriașe îi fac pe șoferi să își lase mașinile în parcare. Avertismentul oficial al BNR
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News