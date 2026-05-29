Actualitate· 1 min citire

Un deputat rus susține că acuzațiile României privind drona de la Galați ar fi "o provocare"

29 mai 2026, 16:48
Sedință în plen a Dumei de Stat

Sedință în plen a Dumei de Stat

Realitatea de BuzauArticol scris de Realitatea de Buzau

Un deputat rus, membru al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, susține că acuzațiile României la adresa Rusiei, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați și a rănit două persoane, ar fi „o provocare”. Acuzația vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat, după ședința CSAT, că drona făcea parte dintr-un grup mai mare de aparate fără pilot aparținând Rusiei.

„Nimeni nu se obosește să ofere dovezi. Prezumția de nevinovăție a lipsit mult timp în țările occidentale. Chiar își dau capul de pereți și spun imediat că este mâna Rusiei”, a declarat Andrei Kolesnik, într-un interviu pentru Lenta.ru.

Mai mult, politicianul a afirmat că în spatele acestor acuzații s-ar afla o strategie de a „zugrăvi Rusia ca pe o figură sinistră”.

"Cunoaştem traiectoria, cunoaştem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaştem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone ruseşti, din care doar una a ajuns pe teritoriul României", a mai spus preşedintele.

Citește și:

Mai multe articole despre

Duma de stat

Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe