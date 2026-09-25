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Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Cutremur în România
Publicat25 sept. 2026, 08:22
Sursărealitatea.net
Vrancea rămâne cea mai activă zonă seismică din România
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