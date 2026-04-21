Anca Alexandrescu: „Zilele lui Ilie Bolojan sunt numărate”. Premierul „s-a legat cu lanțurile de scaun”, dar PSD este decis să-l dea jos rapid - VIDEO

Ședința PNL este în plină desfășurare, iar tensiunile politice cresc de la o oră la alta, în contextul ultimatumului lansat de Partidul Social Democrat și al discuțiilor despre o posibilă moțiune de cenzură. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” Anca Alexandrescu a dat în exclusivitate la Realitatea PLUS informații noi din interiorul ședinței.

Potrivit informațiilor apărute pe surse și dezvăluite de Anca Alexandrescu, în interiorul ședinței liberale discursul lui Ilie Bolojan este mult mai dur la adresa social-democraților decât în spațiul public, în timp ce în culise se discută intens despre variantele de moțiuni care ar putea fi depuse în perioada următoare. În paralel, este așteptată și o eventuală implicare a președintelui Nicușor Dan, deși, până în acest moment, nu a fost transmisă nicio invitație oficială pentru negocieri între partide.

Anca Alexandrescu: „Cei din PNL se uită cu milă la Ilie Bolojan”

„În primul rând trebuie spus că, deocamdată, Nicușor Dan nu a convocat partidele la negocieri, deci, din informațiile pe care le am, nu a transmis nicio invitație până la această oră. Poate în cursul zilei de astăzi va transmite aceste invitații. Apoi trebuie să spun că, în interiorul PNL-ului, discursul lui Bolojan este cu totul diferit de ceea ce spune în spațiul public. În interiorul PNL-ului are o atitudine absolut penibilă, pe persoană fizică, efectiv plângându-se în fața colegilor de partid că PSD-ul nu-l mai vrea pe el. Deci, înțeleg că este vorba doar despre persoana domniei sale și a găștii din jurul lui, nu despre România și despre români. Cei din PNL se uită cu milă, să spun așa, la Ilie Bolojan și cu, nu știu dacă compasiune, că e greșit spus compasiune, pentru că acest personaj nu merită compasiune pentru ceea ce a făcut românilor și ceea ce face în continuare.

„Ilie Bolojan s-a legat cu lanțurile de scaun”

Este o încercare disperată a lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun, s-a legat cu lanțurile de scaun, însă negocierile în culise se poartă. Ceea ce pot să vă spun este că, la acest moment, se negociază care dintre moțiuni să fie votată și semnată. Știți că este acea moțiune anunțată de Inel Feia. Mai există și moțiunea anunțată pentru 13 mai de către cei de la AUR și iau și cei de la PSD în calcul să voteze, să depună o moțiune săptămâna viitoare. În orele următoare vom ști care dintre cele trei moțiuni va fi depusă, pentru că este foarte clar că nu se vor trage toate gloanțele. Se așteaptă și negocierile cu Nicușor Dan, discuțiile, deși se știe că Nicușor Dan vrea să rămână cumva neutru în această discuție. Nu va fi nici pro-Bolojan, nici împotrivă, nu cred că-i va cere demisia lui Bolojan. Exista o discuție, în urmă cu vreo două săptămâni, ca USR-ul să rămână la guvernare, dar după comportamentul pe care USR-ul l-a avut vizavi de Ilie Bolojan și anume faptul că s-a pus în spatele lui Ilie Bolojan și a atacat PSD-ul mizerabil, nu cred că mai pot rămâne în această variantă guvernamentală.

„Zilele lui Ilie Bolojan sunt numărate”

O să vedem ce se întâmplă în orele care vin. Un lucru este clar: zilele lui Ilie Bolojan sunt numărate. Am spus de foarte multe ori lucrul acesta. E o chestiune de timp până când toți cei care îi vor capul lui Bolojan și sunt foarte mulți vor reuși să se pună de acord și să aleagă cea mai bună soluție și cea mai rapidă, bineînțeles. Pentru că, cu cât se prelungește criza, cu atât este mai rău pentru România și pentru români. Cel care a băgat România în criză este Ilie Bolojan, în primul rând, prin deciziile pe care le-a luat și, în al doilea rând, prin această disperare de a se agăța de scaun, considerând că el este singura soluție pe care România o are. Nu. Ilie Bolojan trebuie să plece înapoi la Oradea.

Am înțeles totuși că nici pe la Oradea nu-l mai vor oamenii, doar o mică parte, cei care sunt în gașca lui, care fac afaceri în anturajul lui. Altfel, oamenii sunt supărați pentru că și la Oradea, ce să vezi, veniturile sunt sub media națională cu 18%. O să vedem în orele următoare. Eu o să vă țin la curent cu informațiile pe care le aflu. Este o dinamică destul de rapidă. În mod sigur, chiar dacă părea ieri că PSD-ul face balet, sunt absolut hotărâți să-l dea jos pe Ilie Bolojan și asta foarte repede.”

Anca Alexandrescu: „Important nu este ce se spune, ci ce se face”

În același timp, în interiorul PNL se conturează și posibile tensiuni interne, în ciuda unei imagini de unitate afișate public, iar reacțiile unor lideri liberali, precum Ciprian Ciucu, indică faptul că urmează o perioadă complicată pentru partid și pentru premier.

„Important nu e ce se spune, ci ce se face. Sunt importante voturile și rezultatul final. În politică se fac tot felul de strategii. N-ar fi fost bine pentru contestatarii lui Ilie Bolojan să iasă la atac chiar din prima zi. Zilele următoare lucrurile se vor așeza și, cu siguranță, Ilie Bolojan va avea parte de o opoziție puternică în interiorul PNL, dar nu așa cum v-ați fi așteptat public. Eu am spus încă de ieri dimineață că astăzi și mâine în PNL va fi unanimitate și, ușor-ușor, pe măsură ce picioarele scaunului lui Ilie Bolojan se vor fragiliza și vor fi rupte unul câte unul, liberalii vor trece de partea poporului, ca să zic așa.”