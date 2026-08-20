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Sport· 1 min citire
Tragedie dublă pe Insula Man: Doi piloți și-au pierdut viața în calificările Manx Grand Prix
FOTO: Arhivă
Lumea sporturilor cu motor este din nou în doliu, după ce doi motocicliști au decedat în accidente separate în timpul sesiunilor de calificare pentru competiția Manx Grand Prix, desfășurată pe Insula Man.
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