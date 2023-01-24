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Program prelungit la S.P.C.R.P.C.I.V. Buzău în zilele de 25 și 26 ianuarie

Program prelungit la S.P.C.R.P.C.I.V. Buzău în zilele de 25 și 26 ianuarie

Program prelungit la S.P.C.R.P.C.I.V. Buzău în zilele de 25 și 26 ianuarie

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 24 ian. 2023, 16:01

Doar cu programare online

Program prelungit pentru programări online, în zilele de 25 și 26 ianuarie 2023, la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Buzău.  

În urma demersurilor inițiate pentru reducerea timpilor de așteptare la acest serviciu și din respect pentru cetățeni, polițiștii de la S.P.C.R.P.C.I.V au decis să lucreze suplimentar, miercuri, 25 ianuarie, și joi, 26 ianuarie. Astfel, în cele două  zile,  în intervalul orar 15.30-18.30, la S.P.C.R.P.C.I.V vor funcționa două ghișee pentru înmatricularea vehiculelor, iar alte două pentru realizarea operațiunilor de preschimbare a permisului de conducere, astfel încât buzoienii care au programare online să poată intra, cât mai repede, în posesia documentelor.

În intervalele de timp menționate, pe parcursul celor două zile, se vor putea realiza 180 de operațiuni de preschimbare a permisului de conducere și 90 de operațiuni de înmatriculare vehicule.

Sursa: Realitatea de Buzau

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