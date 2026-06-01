Kremlinul acuză lipsa unui răspuns din partea României în scandalul dronei prăbușite la Galați

Kremlinul susține că autoritățile române nu au oferit până în prezent un răspuns la declarațiile făcute recent de președintele rus Vladimir Putin cu privire la drona care s-a prăbușit săptămâna trecută în România.

Potrivit agenției Reuters, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat luni că Rusia este dispusă să participe la examinarea epavei aparatului de zbor și consideră că o astfel de analiză este necesară pentru stabilirea originii acestuia.

Subiectul a fost abordat și de Vladimir Putin vineri, la finalul unei vizite oficiale în Kazahstan. Liderul de la Kremlin a pus sub semnul întrebării informațiile potrivit cărora drona ar proveni din Rusia și a solicitat dovezi care să susțină această concluzie.

„Cine spune în România că este o dronă rusească? Nimeni nu poate stabili cu certitudine proveniența unui astfel de aparat înainte de efectuarea unei expertize”, a declarat Putin în fața jurnaliștilor.

Președintele rus a sugerat, de asemenea, ca resturile dronei să fie puse la dispoziția autorităților ruse pentru investigații. În argumentația sa, Putin a făcut referire la incidente similare petrecute în alte state europene, inclusiv Finlanda, Polonia și țările baltice, unde drone provenite din zona conflictului au pătruns în spațiul aerian național.

Declarațiile Moscovei vin după ce ministrul român al Apărării a transmis anterior că Rusia poate verifica seria aparatului dacă dorește să clarifice proveniența acestuia, în contextul disputelor apărute după incidentul de la Galați.