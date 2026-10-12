Alertă alimentară în Buzău: 21 de alerte privind prezența Salmonella în carnea de pasăre, în 2026
Alertă alimentară în Buzău
DSVSA Buzău a raportat 21 de alerte privind Salmonella în carnea proaspătă de pasăre, în primele opt luni din 2026. Vezi cum se transmite bacteria și cum te poți proteja.
Autoritățile sanitar-veterinare din județul Buzău au raportat o creștere a alertelor alimentare asociate bacteriei Salmonella în carnea proaspătă de pasăre. În primele opt luni ale anului 2026 au fost înregistrate 21 de astfel de alerte, potrivit datelor transmise de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău.
Prin comparație, în întregul an 2025 au fost raportate opt alerte privind prezența bacteriei în carnea proaspătă de pasăre. Dintre acestea, două au implicat serotipul Salmonella Typhimurium. În perioada ianuarie–august 2026, două dintre notificări au semnalat prezența serotipului Salmonella Enteritidis.
Autoritățile subliniază că salmoneloza este o boală transmisibilă de la animale la oameni și poate provoca toxiinfecții alimentare, în special atunci când sunt consumate produse contaminate care nu au fost preparate termic corespunzător.
Cum acționează inspectorii când depistează Salmonella în carne
Atunci când analizele identifică bacteria Salmonella în carnea proaspătă de pasăre, este declanșată o alertă prin sistemul informatic european destinat siguranței alimentare.
Procedura presupune trimiterea unei probe pentru identificarea și confirmarea serotipului bacteriei, precum și verificarea trasabilității produselor din lotul suspect. După identificarea stocurilor, produsele vizate sunt retrase de la comercializare până la clarificarea situației și stabilirea măsurilor necesare.
Aceste verificări urmăresc să limiteze riscul ca alimentele neconforme să ajungă la consumatori.
În ce alimente poate fi întâlnită bacteria Salmonella
Potrivit specialiștilor sanitar-veterinari, infecția se poate transmite prin consumul unor alimente contaminate, între care carnea de pasăre insuficient preparată termic, ouăle crude sau insuficient gătite, carnea de porc și de vită preparată necorespunzător și laptele crud, nepasteurizat.
Riscul poate apărea și prin contaminarea încrucișată în bucătărie. De exemplu, folosirea aceluiași cuțit sau tocător pentru carnea crudă și pentru alimentele care vor fi consumate fără preparare termică poate transfera bacteriile de la un produs la altul.
De asemenea, igiena necorespunzătoare a mâinilor și a ustensilelor poate favoriza răspândirea microorganismelor.
Cum poate fi redus riscul de îmbolnăvire
Respectarea regulilor de igienă și prepararea corectă a alimentelor sunt esențiale pentru prevenirea salmonelozei.
Specialiștii recomandă:
Prepararea termică completă a cărnii de pasăre și evitarea consumului acesteia în stare insuficient gătită.
Menținerea separată a cărnii crude față de alimentele gata de consum.
Spălarea mâinilor, a ustensilelor și a suprafețelor de lucru după contactul cu produsele crude.
Respectarea condițiilor de păstrare și a temperaturilor recomandate pentru alimente.
Evitarea consumului de lapte nepasteurizat și de ouă crude atunci când există riscuri de contaminare.
Potrivit informațiilor transmise de DSVSA Buzău, bacteria Salmonella este distrusă prin preparare termică adecvată, la temperaturi interne de peste 70–75°C. Refrigerarea și congelarea nu garantează eliminarea bacteriei.
Un caz în care contaminarea nu a impus restricții
DSVSA Buzău a mai precizat că, în ultimii doi ani, a existat un caz în care a fost identificată o tulpină de Salmonella care, după verificări și identificarea serotipului, nu a impus restricții pentru consum.
În iulie, în urma analizării unei probe prelevate dintr-o carcasă de pui pentru grill, a fost detectată bacteria Salmonella spp. Testele ulterioare au identificat serotipul Salmonella Senftenberg, pentru care autoritățile au precizat că nu se impuneau restricții privind carnea respectivă.
Specialiștii atrag atenția că măsurile aplicate depind de rezultatele analizelor și de caracteristicile tulpinii identificate. Consumatorii sunt încurajați să respecte regulile de manipulare și preparare a alimentelor pentru a reduce riscul de toxiinfecție alimentară.
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