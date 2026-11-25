Publicat 25 nov. 2026, 15:21 Sursă realitatea.net

Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a lansat miercuri, 25 noiembrie, o serie de critici dure la adresa fostului premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză de comportament autoritar în interiorul Partidului Național Liberal (PNL). Aceasta a criticat și reacțiile liberalilor care îl susțin, dar și alianța dintre AUR, USR și PNL în contextul moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, dezbătute în Parlament.

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