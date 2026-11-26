Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, se apropie de excluderea din PSD, spune președintele organizației județene a partidului, Romeo Lungu. Motivul sunt atacurile primarului din ultima perioadă la adresa unor colegi și a partidului. Lungu a precizat însă că o decizie nu va fi luată în decembrie.
Romeo Lungu a menționat că a luat la cunoștință de apropierea primarului Constantin Toma de președintele Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, și de pozițiile sale împotriva PSD, motive care ar putea conduce la excluderea din partid.
'Am văzut că domnul primar a declarat că vreau sau are intenție să meargă la PNL-ul lui Bolojan, cred că are tablou cu Bolojan în birou, este treaba lui. Părerea mea este că ne apropiem, în cazul în care aduce în continuare deservicii de imagine și lovește foarte puternic într-un partid care l-a ajutat de-a lungul timpului, cred că ne apropiem și de o eventuală excludere, dar nu vrem să o facem în luna decembrie, în luna cadourilor', a declarat președintele organizației județene a PSD Buzău.
Lungu a mai precizat că nu s-a luat o decizie de excludere până în momentul de față, întrucât a fost și așteptată o demisie din partea primarului municipiului Buzău.
'Nu ne reține nimic, am așteptat din partea lui, am crezut că nu mai suportă PSD și va pleca din partid. Pe mine nu mă interesează că-și pierde mandatul, el dacă nu pleacă din partid și continuă cu astfel de atacuri asupra oamenilor din PSD, asupra partidului, inevitabil va trebui să luăm și o decizie de excludere în viitorul apropiat', a mai afirmat Romeo Lungu.
Primarul Constantin Toma a lansat în ultimele luni mai multe critici la adresa conducerii și unor decizii ale PSD.