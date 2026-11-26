Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 nov. 2026, 13:31

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, se apropie de excluderea din PSD, spune președintele organizației județene a partidului, Romeo Lungu. Motivul sunt atacurile primarului din ultima perioadă la adresa unor colegi și a partidului. Lungu a precizat însă că o decizie nu va fi luată în decembrie.

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