15.000 de lei de la stat pentru românii care au panouri fotovoltaice
Panouri fotovoltaice / Profimedia
Statul oferă până la 15.000 de lei românilor cu panouri fotovoltaice pentru baterii de stocare. Vezi condițiile, documentele și perioada de înscriere AFM 2026.
Românii care dețin panouri fotovoltaice și au statutul de prosumatori pot obține o finanțare de până la 15.000 de lei de la stat pentru achiziția și instalarea bateriilor de stocare a energiei electrice. Înscrierile în programul derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) încep vineri, 20 noiembrie 2026, și se desfășoară până pe 25 noiembrie.
Prin intermediul acestui program, autoritățile urmăresc să încurajeze stocarea energiei produse din surse regenerabile și utilizarea acesteia în gospodării, inclusiv în perioadele în care panourile fotovoltaice nu produc suficientă electricitate.
Câți bani oferă statul prin programul AFM 2026
Finanțarea acordată de Administrația Fondului pentru Mediu poate acoperi maximum 75% din valoarea totală a investiției, fără să depășească 15.000 de lei, TVA inclus.
Diferența necesară pentru achiziționarea și instalarea bateriei va fi suportată de beneficiar din surse proprii.
Programul are un buget total de 400 de milioane de lei, iar finanțarea este destinată instalării unor sisteme noi de stocare a energiei electrice, compatibile cu instalațiile fotovoltaice existente.
Un aspect important este că selecția beneficiarilor nu se face după principiul „primul venit, primul servit”. Dosarele vor fi evaluate în funcție de un punctaj, iar proiectele cu cele mai bune rezultate vor avea prioritate în limita bugetului disponibil.
Cine poate primi cei 15.000 de lei pentru baterii de stocare
Programul se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. Mai exact, solicitanții trebuie să dețină un sistem de panouri fotovoltaice racordat la rețeaua electrică și să producă energie electrică.
Bateria care urmează să fie instalată trebuie să fie nouă și compatibilă cu sistemul fotovoltaic existent. Capacitatea minimă eligibilă este de 10 kWh.
De asemenea, instalația trebuie să îndeplinească cerințele tehnice prevăzute în ghidul de finanțare, inclusiv cele referitoare la invertorul compatibil și la încărcarea automată a bateriei din surplusul de energie produs de panouri.
Cum se acordă punctajul pentru finanțarea AFM
Solicitanții nu vor fi selectați în funcție de ordinea în care depun cererile, ci pe baza unui punctaj de maximum 100 de puncte.
Evaluarea proiectelor ține cont de trei criterii:
Capacitatea bateriei de stocare: maximum 40 de puncte. Punctajul crește în funcție de capacitatea sistemului, iar punctajul maxim se acordă pentru bateriile de cel puțin 15 kWh.
Contribuția financiară proprie: maximum 35 de puncte. Cu cât solicitantul contribuie cu o sumă mai mare la investiție, cu atât poate obține un punctaj mai bun. Contribuția de cel puțin 15.000 de lei aduce punctajul maxim.
Lipsa finanțărilor publice anterioare pentru sisteme de stocare: 25 de puncte. Acestea sunt acordate persoanelor care nu au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru astfel de sisteme.
Persoanele care au mai primit finanțare publică pentru baterii de stocare pot participa la program, dacă noua investiție este distinctă de proiectul finanțat anterior. În acest caz, nu vor primi însă cele 25 de puncte aferente acestui criteriu.
Ce documente trebuie pregătite pentru înscriere
Persoanele care doresc să obțină finanțarea de la AFM trebuie să pregătească documentele necesare înainte de completarea cererii online.
Dosarul include:
actul de identitate al solicitantului;
certificatul de atestare fiscală emis de ANAF;
certificatele de atestare fiscală emise de autoritățile locale competente;
contractul de prosumator, emis pe numele solicitantului;
certificatul de racordare la rețeaua electrică;
o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.
Cererea de finanțare se completează în aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu.
Când încep înscrierile și unde se depun cererile
Înscrierile pentru persoanele fizice în programul AFM destinat bateriilor de stocare încep vineri, 20 noiembrie 2026, la ora 10:00.
Sesiunea de înscriere se încheie miercuri, 25 noiembrie 2026, la ora 23:59.
Cererile se depun exclusiv online, prin intermediul platformei oficiale a Administrației Fondului pentru Mediu.
Programul oferă prosumatorilor posibilitatea de a utiliza mai eficient energia produsă de propriile panouri fotovoltaice. Prin instalarea bateriilor, surplusul de electricitate generat în timpul zilei poate fi păstrat și folosit ulterior, inclusiv seara sau noaptea, ceea ce poate reduce dependența gospodăriilor de energia cumpărată din rețea.
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