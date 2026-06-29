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Politica· 1 min citire
Tensiuni fără precedent în Ținutul Secuiesc. Noul premier al Ungariei nu este invitat la Băile Tușnad, dar Viktor Orban participă
Ținutul Secuiesc
Publicat29 iun. 2026, 10:34
Sursărealitatea.net
Tensiunile politice din Ungaria se resimt și la tradiționala reuniune de la Băile Tușnad. Noul premier, Péter Magyar, nu va fi invitat la eveniment, în timp ce fostul șef al Guvernului ungar, Viktor Orbán, va participa și în acest an, potrivit Realitatea PLUS.
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