Politica· 1 min citire

PNL refuză din nou o coaliție de guvernare cu PSD. Criza politică se adâncește tot mai tare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 iul. 2026, 07:15

Atacuri disperate din partea PNL în toiul negocierilor blocate! După ce liberalii, în frunte cu Ilie Bolojan, refuză să facă o coaliție cu PSD, de data aceasta, liderii PNL vin cu un atac la președintele Nicușor Dan, care potrivit unor voci din partid, s-a comportat ca un președinte părtinitor, nu un președinte mediator în criza politică. Toate acestea în timp ce partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun.

2 luni de când guvernul Bolojan a fost demis, 2 luni în care România a fost guvernată sub un guvern fără puteri depline.

Partidele politice nu reușesc să se pună de comun acord, un ultimul mesaj vine din partea Partidului Național Liberal, care a refuzat să formeze o nouă coaliție cu coaliție cu Partidul Social Democrat și vin aceștia cu un atac la președintele statului, susțin că Nicușor Dan s-a comportat ca un președinte părtinitor și nu un președinte mediator în criza politică.

Totodată, de cealaltă parte, președintele, a cerut partidelor să încerce să poarte discuții pentru a ajunge la un numitor comun, însă nu s-a ajuns până în acest moment.

PSD și UDMR vor să semneze un acord politic, UDMR mai ales susține că ar trebui reîntoarcere la o veche coaliție de guvernare. Rămâne de văzut, totuși, dacă partidele vor reuși să ajungă la un numitor comun săptămâna următoare.

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