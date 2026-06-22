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Politica· 1 min citire
SUA și Iranul au ajuns la un acord de principiu. Negocierile finale trebuie încheiate în 60 de zile
Donald Trump
Statele Unite și Iranul au făcut un pas important către detensionarea situației din Orientul Mijlociu, după ce au convenit asupra unei foi de parcurs menite să conducă la un acord final în următoarele 60 de zile.
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