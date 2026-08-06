Bolojan recrutează din USR și construiește un nou pol electoral: atacuri coordonate pentru menținerea la putere

Partidul Național Liberal a fost transformat într-o anexă a USR și a mișcării progresiste, sub conducerea lui Ilie Bolojan. Premierul demis și-a pus în conducerea partidului oameni care împărtășesc aceeași viziune și i-a expulzat pe vechii liberali. Oana Gheorghiu, Dragoș Pîslaru și Ludovic Orban au fost primiți de Bolojan pe covorul roșu pentru a ataca PSD. În Parlament, deputatul PNL Ovidiu Cîmpean are un discurs extrem de critic la adresa PSD și AUR. În urmă cu doar un an, acesta ataca USR pentru așa-numitul „spor de obezitate”. Liberalul sărea atunci în apărarea administrației și îi acuza pe partenerii de guvernare de populism, conform Realitatea PLUS.

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