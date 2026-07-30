Advertising
Sport· 1 min citire
Totul pentru calificare! Cum începe FCSB partida cu Auda din Conference League
FCSB
Publicat30 iul. 2026, 18:26
Actualizat30 iul. 2026, 18:55
FCSB dispută joi, de la ora 19:00, meciul decisiv cu Auda, din manșa secundă a turului al doilea preliminar al UEFA Conference League. După înfrângerea surprinzătoare cu 2-3 din tur, campioana României este obligată să câștige pentru a păstra șansele de calificare în faza următoare a competiției.
Citește și
- 15:24Meci de milioane pentru FCSB! Gigi Becali poate pierde o avere dacă echipa este eliminată de FK Auda
- 13:58Polo feminin: România a obţinut prima sa victorie la Campionatul Mondial Under-16
- 10:33UEFA va organiza o şedinţă de urgenţă privind planurile FIFA pentru Cupa Mondială
- 08:59Scrimă: România în semifinalele probei masculine de sabie pe echipe de la Campionatele Mondiale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News