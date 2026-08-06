Politica· 1 min citire

Primăriile din România trebuie să fie înrolate în platforma ghiseul.ro până pe 25 august

Platforma ghiseul.ro

Platforma ghiseul.ro

Scris deStoica Marian
Publicat6 aug. 2026, 08:35
SursăRealitatea Financiara

Peste un sfert din primăriile din România nu au îndeplinit încă această obligaţie legală.

Până la data de 25 august, toate primăriile trebuie să fie înrolate în platforma ghiseul.ro, aminteşte vicepremierul interimar, Oana Gheorghiu, care notează într-un mesaj pe internet că peste un sfert din primăriile din România nu au îndeplinit încă această obligaţie legală.

Este vorba de peste 900 de administraţii locale, din totalul de aproape 3.200, astfel că peste două milioane şi jumătate de români nu pot beneficia de avantajele digitalizării.

Oana Gheorghiu precizează că le-a transmis un mesaj primarilor în cauză, informându-i că mai au la dispoziţie 20 de zile pentru înrolarea instituţiei în sistem.

Ea adaugă că, în caz contrar, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

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