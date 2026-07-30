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Alertă pe piața energiei! Dunărea se apropie de nivelul critic, iar reactorul 2 de la Cernavodă ar putea fi oprit

Dunărea

Dunărea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 19:56

Scăderea accentuată a debitului Dunării pune presiune pe sistemul energetic din România, iar autoritățile monitorizează permanent situația de la Centrala Nucleară Cernavodă. Deocamdată, reactorul 2 rămâne în funcțiune, însă o nouă diminuare a nivelului fluviului ar putea schimba această decizie.

Nuclearelectrica a anunțat că reactorul 2 este în continuare conectat la Sistemul Energetic Național, însă pericolul nu a trecut. Dacă debitul Dunării va coborî sub limita de siguranță necesară pentru răcirea instalațiilor, România riscă să piardă o parte importantă din producția de energie nucleară.

În prezent, la intrarea Dunării în țară, debitul este de aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, de aproape trei ori mai mic decât media obișnuită pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie, în jurul datei de 4 august debitul ar putea scădea până la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă, foarte aproape de minimul istoric înregistrat în 1985.

În cazul în care nivelul fluviului va continua să scadă, autoritățile ar putea decide oprirea reactorului 2. Un astfel de scenariu ar reduce producția internă de energie și ar obliga România să importe mai multă electricitate, în special în orele de consum ridicat, într-un context în care și statele din regiune se confruntă cu probleme similare generate de secetă și debite reduse ale apelor.

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