SUA: O nouă serie de sancțiuni împotriva Cubei

Publicat 21 aug. 2026, 08:02 Sursă realitatea.net

Statele Unite au anunțat joi o nouă serie de sancțiuni împotriva Cubei, vizând în special nouă entități, printre care Ministerul Construcțiilor, și își mențin presiunea maximă asupra insulei comuniste a cărei economie este în pragul colapsului, notează AFP.

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