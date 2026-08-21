România a informat NATO după incidentul cu drona de lângă Neptun Deep

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 aug. 2026, 08:20

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că aliații NATO au fost informați despre incidentele cu drone produse joi în Marea Neagră, după ce o dronă maritimă a fost detectată în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, parte a proiectului Neptun Deep. Două avioane F-16 românești au fost mobilizate, iar unul dintre ele a lovit drona cu tunul de bord. Potrivit ministrului, ținta transporta explozivi și a fost ulterior distrusă complet de o echipă EOD a Pazei de Coastă. MAE avertizează că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei amenință securitatea întregii regiuni a Mării Negre.

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