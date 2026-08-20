Politica· 1 min citire

Nicușor Dan a început discuțiile cruciale cu liderii partidelor din fosta coaliție, pentru proiectele PNRR - LIVE TE

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat20 aug. 2026, 13:10
Actualizat20 aug. 2026, 14:12
SursăRealitatea PLUS

„Președintele Nicușor Dan a început, la Cotroceni, discuțiile cu liderii principalelor partide. La întâlnire participă și miniștrii responsabili de finanțe și investiții. Tema discuțiilor: stadiul implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La întâlnire sunt prezenți președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan și liderul UDMR, Kelemen Hunor, în timp ce liderul USR Dominic Fritz participă online. la discuții participă și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Termenul-limită pentru proiectele PNRR, în centrul discuțiilor

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni are loc în contextul în care autoritățile trebuie să accelereze implementarea proiectelor pentru a evita pierderea unor fonduri vitale în dezvoltarea țării, în contextul termenului-limită de 31 august.

Președintele și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare urmează să analizeze situația proiectelor aflate în implementare și măsurile necesare pentru respectarea termenelor asumate.

PNRR reprezintă unul dintre principalele programe prin care România beneficiază de fonduri europene pentru investiții și reforme, iar respectarea jaloanelor și termenelor stabilite este esențială pentru accesarea sumelor alocate țării.

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