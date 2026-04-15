Eduard Koler (deputat AUR): „Când statul nu își reduce cheltuielile, nu face reforme și nu taie risipa, face exact acest lucru: lasă prețurile să crească și încasează diferența. Asta nu mai este doar inflație”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 15 apr. 2026, 15:25

Deputatul AUR Eduard Koler avertizează că scumpirile accelerate la energie și inflația ridicată nu sunt simple efecte economice, ci rezultatul unui mecanism prin care statul își majorează veniturile pe seama populației, acuzând existența unei „taxări ascunse” care apasă direct asupra nivelului de trai al românilor.

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