Tinerii din Buzău se pot antrena gratuit pentru admiterea la școlile militare
Tineri militari
Tinerii din Buzău se pot antrena gratuit pentru traseul aplicativ necesar admiterii la școlile militare. Primele sesiuni încep pe 13 octombrie.
Tinerii din Buzău care se pregătesc pentru admiterea la o școală militară au la dispoziție o oportunitate importantă: pot exersa gratuit traseul utilitar-aplicativ chiar într-o unitate militară, alături de instructori specializați. Primele sesiuni de pregătire sunt programate începând cu 13 octombrie, iar antrenamentele vor avea loc de două ori pe săptămână.
Programul este organizat de Batalionul 200 Sprijin „Istrița”, în cadrul unei inițiative destinate celor care vor să urmeze o carieră militară. Antrenamentele se vor desfășura la unitatea militară de pe Calea Eroilor din Buzău și vor continua pe durata anului de învățământ.
Pregătire gratuită pentru traseul aplicativ
Admiterea în instituțiile de învățământ militar presupune, printre altele, susținerea probei sportive, iar traseul utilitar-aplicativ reprezintă una dintre cele mai importante etape pentru candidați.
Pentru a veni în sprijinul tinerilor care vor să se pregătească din timp, militarii buzoieni le oferă posibilitatea de a se antrena direct pe un traseu destinat acestui tip de probă.
Participanții vor avea acces la sesiuni de pregătire coordonate de cadre militare specializate. Aceștia îi vor ajuta să înțeleagă cerințele probei, să execute corect exercițiile și să își îmbunătățească treptat timpul și condiția fizică.
Astfel, candidații au șansa să se familiarizeze cu tipul de efort și cu cerințele traseului înainte de susținerea examenului de admitere.
Când încep antrenamentele pentru admiterea la școlile militare
Primele antrenamente sunt programate pentru 13 octombrie 2026.
Pregătirea va avea loc de două ori pe săptămână, la unitatea militară de pe Calea Eroilor din Buzău. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Diviziei 2 Infanterie, programul este conceput pentru a se desfășura pe întreaga perioadă a anului de învățământ.
Inițiativa le oferă tinerilor interesați de o carieră militară posibilitatea de a se pregăti într-un cadru apropiat de cel în care vor susține efectiv proba.
Cine se poate înscrie
Programul se adresează tinerilor care intenționează să urmeze o școală militară și care trebuie să se pregătească pentru probele fizice din cadrul procesului de admitere.
Participarea la antrenamente se face pe bază de înscriere, direct la unitatea militară de pe Calea Eroilor.
La înscriere, candidații trebuie să prezinte mai multe documente. Este necesară cartea de identitate, precum și o adeverință medicală din care să rezulte că persoana nu se află în evidență cu boli cronice și este aptă pentru efort fizic.
În cazul candidaților care nu au împlinit 18 ani, este necesar și acordul părintelui sau al tutorelui legal.
Antrenamentele îi ajută pe candidați să se familiarizeze cu proba
Traseul utilitar-aplicativ este o probă pentru care pregătirea fizică și familiarizarea cu cerințele sunt esențiale. Exersarea într-un cadru specializat poate permite candidaților să își identifice din timp punctele slabe și să lucreze la îmbunătățirea performanței.
Un avantaj important al programului de la Buzău este faptul că pregătirea este realizată cu sprijinul instructorilor militari. Aceștia le pot explica participanților modul corect de abordare a exercițiilor și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească în timpul probei.
Pentru tinerii care își doresc o carieră în armată, antrenamentele reprezintă astfel o ocazie de a se pregăti organizat și de a căpăta mai multă încredere înaintea examenului.
O oportunitate pentru tinerii care vor o carieră militară
Programul organizat la Buzău vine în sprijinul celor care își doresc să urmeze cursurile unei instituții militare și vor să înceapă pregătirea fizică din timp.
Faptul că antrenamentele sunt gratuite și se desfășoară într-o unitate militară le oferă candidaților posibilitatea de a beneficia de îndrumarea unor cadre specializate, fără costurile asociate unor sesiuni private de pregătire.
Primele ședințe vor avea loc pe 13 octombrie, iar pregătirea va continua pe parcursul anului de învățământ, de două ori pe săptămână.
Cum se face înscrierea
Tinerii interesați trebuie să se înscrie la unitatea militară de pe Calea Eroilor din Buzău și să prezinte documentele solicitate la momentul înscrierii.
Pentru candidații majori sunt necesare cartea de identitate și adeverința medicală privind aptitudinea pentru efort fizic. Cei care nu au împlinit 18 ani trebuie să prezinte, în plus, acordul părintelui sau al tutorelui legal.
Prin această inițiativă, militarii buzoieni le oferă viitorilor candidați posibilitatea de a se pregăti din timp pentru una dintre probele importante ale admiterii în învățământul militar.
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