A transportat o tonă de deșeuri feroase fără acte. Controlul a ajuns la sediul firmei din Buzău și s-a lăsat cu o amendă uriașă

Un control efectuat pe 1 octombrie în municipiul Buzău a dus la deschiderea unui dosar penal și la aplicarea unei amenzi de 87.500 de lei.
Polițiștii au oprit o autoutilitară care transporta aproximativ o tonă de deșeuri feroase, iar șoferul, un bărbat de 37 de ani din Țintești, nu a putut prezenta documentele necesare pentru proveniența și transportul acestora.
Cantitatea de deșeuri a fost indisponibilizată, iar verificările au continuat la sediul agentului economic căruia îi era destinat transportul.
Deșeuri depozitate direct pe sol
Controlul efectuat de polițiști împreună cu reprezentanții Gărzii de Mediu Buzău a scos la iveală mai multe nereguli privind gestionarea deșeurilor.
Pe amplasament au fost găsite deșeuri depozitate în amestec, inclusiv în zone neautorizate și, în unele cazuri, direct pe sol.
Inspectorii au identificat deșeuri metalice feroase și neferoase, anvelope uzate, materiale plastice, lemn, componente auto și deșeuri de echipamente electrice și electronice.
Au fost observate și urme de ulei pe sol, despre care autoritățile au stabilit că proveneau din activități de reparații efectuate asupra unui utilaj folosit de societate.
Probleme și în evidența deșeurilor
Verificările nu s-au limitat la condițiile de depozitare. Controlul documentelor a evidențiat neconformități privind evidența gestiunii deșeurilor, actele care trebuiau să însoțească transporturile și obligațiile de raportare prevăzute de legislația de mediu.
Pentru neregulile constatate, Garda de Mediu Buzău a aplicat agentului economic o amendă de 87.500 de lei. În cazul transportului depistat în trafic, polițiștii au întocmit un dosar penal și continuă cercetările sub coordonarea procurorului.
Ancheta vizează transportul deșeurilor feroase cu încălcarea prevederilor legale privind regimul deșeurilor. Aproximativ 1.000 de kilograme de materiale au fost indisponibilizate până la clarificarea situației.
Cercetările sunt în desfășurare, iar stabilirea eventualei răspunderi penale va reveni organelor judiciare.