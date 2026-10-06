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Un polițist local din Buzău ar fi agresat sexual o adolescentă. A încercat să cumpere tăcerea ei și a iubitului

Poliție

Poliție

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 oct. 2026, 15:40

Un polițist local din Buzău, în vârstă de 57 de ani, este cercetat pentru agresiune sexuală după ce o adolescentă de 16 ani ar fi reclamat că a atins-o în zone intime, într-un magazin pe care bărbatul îl administrează.

Incidentul ar fi avut loc duminică, iar polițistul a fost ulterior reținut și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit anchetatorilor, fata ar fi mers dimineața la magazin pentru cumpărături. Bărbatul ar fi încercat atunci să o atingă, iar adolescenta ar fi plecat.

Câteva ore mai târziu, fata s-ar fi întors la magazin, moment în care polițistul local ar fi atins-o din nou, de această dată în zonele intime. Adolescenta ar fi fugit și i-ar fi povestit iubitului ce s-a întâmplat.

Camerele de supraveghere din magazin ar fi surprins momentul, iar imaginile au fost analizate de anchetatori.

Bărbatul ar fi oferit bani pentru tăcere

După ce a aflat despre incident, iubitul adolescentei s-ar fi dus la magazin pentru a discuta cu polițistul local. Acesta le-ar fi oferit celor doi bani pentru a nu sesiza autoritățile. Oferta ar fi fost refuzată, iar cazul a ajuns în atenția poliției.

Polițistul a fost suspendat

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Poliția Locală Buzău a decis suspendarea sa din funcție până la finalizarea cercetărilor. Bărbatul lucrează în instituție din anul 2003 și, potrivit reprezentanților acesteia, nu a mai avut probleme disciplinare.

Ancheta este continuată de procurori pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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