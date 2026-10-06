Un polițist local din Buzău ar fi agresat sexual o adolescentă. A încercat să cumpere tăcerea ei și a iubitului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 oct. 2026, 15:40

Un polițist local din Buzău, în vârstă de 57 de ani, este cercetat pentru agresiune sexuală după ce o adolescentă de 16 ani ar fi reclamat că a atins-o în zone intime, într-un magazin pe care bărbatul îl administrează.

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