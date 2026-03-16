Bolojan, despre fricțiunile recente din coaliție: „Amendamentele PSD la buget sunt o acțiune politică”

Sursă: realitatea.net

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că amendamentele la buget depuse de PSD reprezintă \"o acțiune politică\", fiindcă de mai multe ori a întrebat în coaliție care sunt resursele din care să fie acoperite aceste propuneri.

”Ceea ce a făcut PSD astăzi este o acțiune politică pe care am discutat-o de foarte multe ori în discuțiile pe care le-am avut în ultimele luni, atunci când s-a pregătit bugetul, pentru că bugetul s-a lungit datorită faptului că nu am avut pachetul din administrație. Dacă nu aveai pachetul din administrație, nu puteai să-ți reduci cheltuielile de personal, n-ai cum să reduci deficitul dacă nu faci economii. Aici e un lanț de decizie care au fost luate. Prin urmare, este o acțiune de tip politic pentru că nu o dată, ci de mai multe ori am întrebat în coaliție, care sunt sursele pentru a acoperi aceste propuneri. Și aici nu e vorba de a discuta concret de o propunere sau alta, ci trebuie să înțeleagă toți românii. Orice propunere de cheltuială suplimentară nu este acoperită din neant. Orice cheltuială suplimentară trebuie acoperită de undeva”, a spus premierul în cadrul unui interviu.

Acesta susține că toate deciziile luate până acum în coaliție au fost luate cu acordul tuturor partidelor politice în toate ședințele pe care le-au avut.



"Aici, prin acest joc de amendamente care au un caracter social, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR, încercând oarecum să se delimiteze de răspunderea acestei guvernări pe care le-am avut cu toții. Pentru că nu e ușor să corectezi deficite. Dar nu cred că este o soluție care va duce rezultate, pentru că, încercând să copiezi o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile. Și la modul serios, în afară de dorința de a rezolva probleme cu caracter social sau de investiții sau de orice fel pe care și eu am cu toată deschiderea, trebuie să vedem de unde avem aceste resurse. Și în aceste discuții n-au fost aceste resurse. Apelul meu este unul de responsabilitate. Atunci când facem propunere de amendamente, indiferent ce fel de propuneri sunt, trebuie să vedem de unde vin resursele. Și să fim conștienți că oricum e un buget strâns, care a fost făcut și trebuia să-l facem, și că România are nevoie de predictibilitate și nu merită să ne întoarcem la greșelile pe care le-am făcut anii trecuți", a susținut Bolojan.



Potrivit premierului, „PSD face un joc politic”.



\"Din păcate nu facem decât să repetăm greșeli pe care le-am făcut în toți anii trecuți, să jucăm într-o zonă de tip populist, să dăm niște speranțe oamenilor că dacă ar fi făcut cineva lucrurile cu totul diferit. Dar nu le-am făcut toate împreună? Nu știam în ce situație am adus țara noastră anul trecut când s-a format acest guvern? N-aveam toate lucrurile astea prevăzute în protocoale? Sigur că aceste lucruri nu sunt niște lucruri ușor de făcut, sigur că din aceste măsuri au fost niște costuri sociale și eu le mulțumesc românilor pentru că au înțeles aceste lucruri și au participat la asta, dar minciuna, că nu poți să spui altfel, că există niște soluții magice în care nu se întâmplă nimic, deci nu muncim mai mult, nu economisim mai mult, nu facem investiții cu cap, nu risipim banii și ne va fi mai bine, asta este un lucru care nu stă în picioare și eu nu voi face niciodată aceste lucruri. (...) Deci acest tip de minciuni, că nu pot să le spun altfel, în care încearcă să i se pună eticheta cei răi sunt cu bogați și noi cei buni suntem cu săraci, că de fapt asta este cheia în care se joacă lucrurile, nu are niciun fundament real\", a transmis Bolojan.