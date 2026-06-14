Premierul desemnat, Adrian Veștea, la Realitatea Plus: „N-a fost chiar ușor să iau această decizie, mai ales că propunerea a venit destul de târziu”
Adrian Veștea / Premierul desemnat
Premierul desemnat, Adrian Veștea este prezent în această seară în studiourile Realitatea Plus. Aceasta este prima sa apariție televizată de amploare după ce președintele Nicușor Dan i-a încredințat mandatul de a forma noul Guvern, în urma retragerii neșteptate a lui Eugen Tomac.
Nicoleta Cone: Domnule premier desemnat: de ce credeți că v-a ales președintele?
Adrian Veștea: În primul și în primul rând, din ceea ce mi-a transmis domnia sa, a contat faptul că sunt o persoană echilibrată și nu sunt un om conflictual. În plus, am avut șansa să fac management administrativ de-a lungul carierei mele. Eu cred că există destul de multe resurse la ora actuală pentru a te informa, astfel încât oricine să își poată da seama de calitățile și de defectele pe care le avem fiecare dintre noi.
Nicoleta Cone: Mâine vă veți întâlni cu colegii din Partidul Național Liberal. Întrebarea mea este dacă vă veți întâlni și cu domnul Bolojan și ce îi veți spune domniei sale, din moment ce vă acuză de trădare?
Adrian Veștea: Consider că este important — și acest lucru l-am făcut de fiecare dată — să ne spunem lucrurile pe nume. Partidul Național Liberal a fost mereu un partid în care a existat libertate de exprimare.
În primul și în primul rând, îi voi spune că ar trebui să ne raportăm la România și la situația în care se află țara astăzi, pentru a găsi soluții. Acesta este principalul aspect pe care i-l voi transmite: că va trebui să identificăm soluții și să fim responsabili pentru a merge înainte. Degeaba vrem să pasăm unii pe alții această responsabilitate. Știu că nu este o perioadă tocmai ușoară, știu ce mă așteaptă și sunt conștient că prin această decizie mi-am stricat o bună perioadă de liniște și de confort, mai ales în momentele actuale. Însă am curajul, am această responsabilitate și consider că am și experiența necesară pentru a duce mai departe toate reformele pe care le-am început și pentru a respecta acest program de guvernare.
De altfel, sunt la dispoziția partidului pentru a fi evaluat la fiecare trimestru, la fiecare șase luni sau anual, în așa fel încât să vedem dacă sunt persoana potrivită, dacă respect termenele, dacă mă țin de cuvânt și dacă am rămas același om pe care l-au cunoscut în decursul anilor pe care i-am petrecut în Partidul Național Liberal.
Laurențiu Botin: Principala dumneavoastră misiune în zilele care urmează (înțeleg că până la sfârșitul săptămânii care începe mâine) este să prezentați lista cu miniștri și programul de guvernare. De unde așteptați, mai exact, voturile?
Adrian Veștea: Nu am început încă discuțiile punctuale. Începând de mâine, voi avea întâlniri și discuții cu liderii politici. Evident, prima problemă și primul lucru care trebuie clarificat este situația din interiorul Partidului Național Liberal.
Laurențiu Botin: Este o condiție pe care am văzut că fiecare dintre foștii noștri parteneri de coaliție a pus-o în față, nu? Au dorit să o vadă clarificată.
Adrian Veștea: Da. Eu cred că mâine va trebui să dăm dovadă de maturitate și va trebui să facem, până la urmă, o evaluare corectă a ceea ce putem realiza mai departe. Dacă ne propunem să ținem țara în continuare, pentru încă o perioadă de timp, în situația de blocaj în care se află astăzi, eu nu cred că aceasta este o soluție. Din acest motiv, aseară, la o oră destul de târzie, am acceptat această provocare. Nu este normal să rămânem într-o stare care nu creează predictibilitate și care nu le oferă cetățenilor o perspectivă clară.
Laurențiu Botin: Până la urmă, cum veți negocia, cum veți coagula Partidul Național Liberal?
Adrian Veștea: În urmă cu 30 de ani, când m-am înscris în Partidul Național Liberal, în 1996, partidul a trecut ulterior prin diverse etape și fuziuni cu formațiuni mai mici: PNL '93, Alianța Civică, Uniunea Forțelor de Dreapta și, mai recent, marea fuziune cu Partidul Democrat Liberal. De asemenea, a mai existat o fuziune realizată cu ALDE. Eu nu sunt omul care să creeze astfel de situații tensionate sau rupturi.
Îi asigur pe toți colegii mei că nu sunt agățat de niciun fel de funcție. Dacă se va considera, la un moment dat, că este mai bine altfel, aceasta este o decizie pe care trebuie să o ia Congresul. Eu am fost ales prim-vicepreședinte al partidului cu aproape 70% din voturile celor prezenți la acel congres. Dacă se va impune, Adrian Veștea poate să rămână și un simplu membru.
Cred însă că este extrem de important să identificăm oamenii care au pregătirea necesară, care au curajul să își asume aceste proiecte și care pot construi o imagine bună pentru partid. În toți acești ani, eu am candidat mereu uninominal. Nu m-am ascuns niciodată în spatele unei liste și nici nu am căutat să fiu „băiatul cel bun” de pe lângă șeful partidului. De fiecare dată când am candidat uninominal, procentele pe care le-am obținut la alegeri au fost cu mult mai mari decât media Partidului Național Liberal. Am reprezentat de fiecare dată o locomotivă electorală, atât pentru mine, cât și pentru primarii din județul Brașov sau din zonele unde mi-am desfășurat activitatea.
Acest parcurs ar trebui să spună destul de multe și să le dea tuturor de gândit. Partidul Național Liberal are nevoie de mai mulți lideri, are nevoie de persoane pregătite, capabile să își asume continuarea programului de guvernare și a reformelor. Eu nu am avut nicio intenție de a-i supăra pe colegii mei, ci din contră, îi respect pe fiecare în parte. Am încredere că vor fi alături de noi, de Partidul Național Liberal, fiindcă eu nu fac o alianță separată și nu am venit cu un program propriu.
Laurențiu Botin: Toată lumea se uită cu îngrijorare în momentul în care spuneți că vreți să duceți mai departe aceste reforme începute de Guvernul Bolojan și că este o responsabilitate să continuați acel program de guvernare. La ce vă referiți mai exact?
Adrian Veștea: În primul și în primul rând, trebuie subliniat că acest program de guvernare a fost asumat de toate forțele politice care urmau să alcătuiască noul guvern. Mă refer aici la USR, PNL, UDMR, minorități și PSD. Fiecare dintre aceste formațiuni politice și-a dat acordul pe acest program. S-au creat deja foarte multe polemici și eu cred că nu mai este momentul ca astăzi să începem să creionăm un alt program de guvernare. Asta nu ar face decât să dea naștere la noi interpretări sau să lase impresia că intru într-o zonă de populism — promițând marea cu sarea fără să am resurse, ca să par eu „băiatul cel bun”, iar Bolojan „băiatul cel rău”.
Nu, este vorba despre reforme pe care eu cred că România trebuia să le facă de foarte multă vreme. Mă refer, în primul rând, la eliminarea inechităților. Sunt extrem de multe inechități care s-au acumulat. De exemplu, reforma în administrația publică trebuia clar gândită la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, stabilind o organigramă corectă în funcție de anumiți indicatori preciși. Faptul că de-a lungul timpului au explodat atât de multe sporuri... sunt sporuri care astăzi, evident, nu mai puteau fi suportate de buget. Se ajunsese la situații cu „spor la spor”, generând salarii care nu mai puteau fi susținute. Dacă economia României își permitea toate aceste cheltuieli, cred că nu ar fi avut nimeni nimic de obiectat.
Laurențiu Botin: Dar mulți oameni se uită la dumneavoastră și se întreabă dacă veți fi mai nuanțat decât domnul Bolojan.
Adrian Veștea: Sunt discuții care trebuie purtate punctual, de la o situație la alta. Și eu am avut anumite puncte de vedere diferite și am susținut public că ar fi trebuit introduse anumite excepții. Vă pot da un exemplu concret: noi, la Brașov, avem Serviciul Salvamont. Cele mai multe județe din România nu au această specificitate și această necesitate. Noi, în schimb, avem probabil cei mai frecventați munți din țară — masivele Bucegi, Piatra Craiului, Făgăraș. Ei bine, la vremea respectivă, acea măsură de reducere liniară cu 30% s-a aplicat și în cazul lor, ceea ce nu era corect.
Un alt exemplu a fost Școala Populară de Artă, unde se desfășoară studiu individual, iar marea majoritate a celor de acolo lucrau pe normă didactică. Lor le-a crescut norma didactică, ceea ce a făcut ca plata orară să devină mult mai mică, deși în zona respectivă se făcuseră deja economii și reforme substanțiale. Nu mai trebuiau puși în aceeași ecuație cu restul aparatului bugetar.
Evident, într-un final, toate aceste instituții speciale au fost exceptate, dar s-a ajuns acolo după foarte multe discuții. Până la urmă, am realizat cu toții că există anumite zone vulnerabile pe care nu ai cum să le abordezi la paușal. Este mult mai eficient și mai corect să evaluezi fiecare problemă de la caz la caz, de la o situație la alta.
Laurențiu Botin: Am înțeles, deci este totuși un program de guvernare ajustat, reanalizat ca să funcționeze. Ați discutat aceste aspecte în vreun fel cu președintele României în momentul în care v-a chemat la consultări? Ce ați discutat mai exact?
Adrian Veștea: Am discutat, am abordat toate aceste aspecte cu președintele României. Ceea ce am considerat de cuviință — și acest lucru vi l-am spus și dumneavoastră — este că e absolut necesar ca, în primul rând, să nu mai creăm încă o barieră în negocieri prin venirea cu un nou program de guvernare, ceea ce ar fi întârziat lucrurile și mai mult. Suntem deja în a 40-a zi de când a fost adoptată moțiunea de cenzură împotriva precedentului executiv, iar eu cred că astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie să trecem la treabă. Avem nevoie de un guvern cu puteri depline care, chiar de a doua zi după învestire, să ducă România mai departe și să poată implementa toate aceste măsuri despre care vorbim.
Laurențiu Botin: Domnule premier desemnat, cum a ajuns președintele României să vă desemneze tocmai pe dumneavoastră?
Și mai vreau să vă întreb, atenție, dacă dumneavoastră aveți o informație pe care noi am obținut-o deja pe surse: se pare că numele dumneavoastră ar fi fost vehiculat încă de acum o lună.
Adrian Veștea: Nu, nu am auzit acest lucru. Nu mi-a fost adus la cunoștință nici de către președintele României, nici de către domnul președinte al partidului, Ilie Bolojan. Nu am avut absolut deloc habar de acest aspect și nici nu aveam vreo informație că m-aș fi numărat printre persoanele luate în calcul pentru această poziție.
Laurențiu Botin: Noi v-am vehiculat pe surse, domnule premier. Pe dumneavoastră și pe domnul Predoiu.
Adrian Veștea: Era de așteptat, fiindcă existau lideri cu greutate la nivelul Partidului Național Liberal: domnul Predoiu, domnul primar Ciucu — deși domnul Ciucu este primarul general al Capitalei și probabil nu era dispus să intre într-o astfel de ecuație guvernamentală, ținând cont de faptul că a câștigat acest mandat în urmă cu doar șase luni, iar bucureștenii au așteptări destul de mari de la el —, sau colega noastră, Nicoleta Pauliuc. Practic, noi eram cei patru prim-vicepreședinți, alături de secretarul general Dan Motreanu. În mod evident, în spațiul public s-au făcut tot felul de evaluări și, ca să nu le numesc speculații, s-au creat discuții referitoare la diverse persoane care ar fi putut deveni premier. Speculațiile au apărut strict din acest motiv.
Laurențiu Botin: Este posibil ca dumneavoastră să nu fi vorbit deloc cu domnul Bolojan în acest răstimp de patru zile, de când ați avut acea primă tatonare cu președintele României și până v-ați hotărât, tocmai pentru a nu fi boicotat în interiorul partidului?
Adrian Veștea: Nu a fost din start o discuție atât de sigură sau de fermă în care să mi se spună: „Vii sâmbătă la București, pentru că duminică dimineață facem anunțul oficial”. A fost doar o tatonare, o analiză. Totul depindea și de ceea ce se întâmpla în Parlament cu Guvernul Tomac. Nu știam dacă va fi o certitudine. Mi s-a propus această variantă, mi s-a oferit o perioadă de gândire, iar eu am încercat să analizez ce ar fi cel mai bine pentru noi, pentru Partidul Național Liberal și, în definitiv, pentru România, pentru că asta este cel mai important. Aseară, reluând toate aceste discuții, s-a conturat decizia finală, iar nominalizarea a fost făcută în cursul acestei dimineți.
Laurențiu Boti): Domnule Veștea, noaptea este un sfetnic bun pentru cine? Vorbim aici despre colegii liberali din tabăra Bolojan, despre USR sau despre UDMR — fiindcă PSD-ul pare deja dispus să vă susțină? Și, în al doilea rând, de la cine ați primit mai exact aceste asigurări că veți strânge voturile necesare în Parlament?
Adrian Veștea: Când am spus că noaptea este un sfetnic bun, m-am raportat în primul rând la colegii mei din Partidul Național Liberal, dar și la celelalte formațiuni politice proeuropene. Trecem printr-un moment extrem de tensionat, în care reacțiile de moment pot fi pătimașe. Însă, după ce primul val de emoție se așază, rațiunea și instinctul de responsabilitate față de țară tind să prevaleze.
În ceea ce privește voturile și discuțiile politice, asigurările pe care le am se bazează pe dialogul constructiv pe care l-am avut și pe semnalele venite din partea liderilor responsabili care înțeleg că România nu își mai poate permite să rămână blocată într-o criză guvernamentală perpetuă. Negocierile oficiale abia încep, dar am încredere că matematica parlamentară se vaBoys coagula în jurul unui proiect de stabilitate.
Laurențiu Botin: Cum a ajuns președintele României să vă desemneze pe dumneavoastră. Și, atenție, dacă aveți această informație pe care noi am obținut-o pe surse: se pare că numele dumneavoastră ar fi fost vehiculat încă de acum o lună. Vă întreb acest lucru în contextul în care vi se reproșează acum că nu ați vorbit în prealabil cu domnul Bolojan.
Adrian Veștea: Nu, nu am auzit acest lucru. Nu mi-a fost adus la cunoștință nici de către președintele României, nici de către domnul președinte al partidului, Ilie Bolojan. Nu am avut absolut deloc habar de acest aspect și nici nu aveam vreo informație că m-aș fi numărat printre persoanele luate în calcul pentru această poziție.
S-a vehiculat în spațiul public faptul că existau lideri la nivelul Partidului Național Liberal, cum ar fi domnul Predoiu sau domnul primar Ciucu — deși domnul Ciucu este primarul general al Capitalei și probabil nu era dispus să intre într-o astfel de ecuație guvernamentală, ținând cont de faptul că a câștigat acest mandat în urmă cu doar șase luni, iar bucureștenii au așteptări destul de mari de la el —, sau colega noastră, Nicoleta Pauliuc. Practic, noi eram cei patru prim-vicepreședinți, alături de secretarul general Dan Motreanu. În mod evident, s-au făcut tot felul de evaluări și, ca să nu le numesc speculații, s-au creat discuții referitoare la diverse persoane care ar fi putut deveni premier. Speculațiile au apărut strict din acest motiv.
Laurențiu Botin: Se poate specula că fix din acest motiv nu ați vorbit cu domnul Bolojan în aceste patru zile? Adică, în intervalul în care v-ați hotărât, de la discuția pe care ați avut-o cu președintele României, ați păstrat tăcerea ca să nu fiți boicotat în interiorul partidului?
Adrian Veștea: Nu a fost din start o discuție atât de sigură sau de fermă în care să mi se spună: „Vii sâmbătă la București, pentru că duminică dimineață facem anunțul oficial”. A fost doar o tatonare, o analiză. Totul depindea și de ceea ce se întâmpla în Parlament cu Guvernul Tomac. Nu am avut o discuție în termeni iminenți sau cu certitudini. Mi s-a propus această variantă, mi s-a oferit o perioadă de gândire, iar eu am încercat să analizez ce ar fi cel mai bine pentru noi, pentru Partidul Național Liberal, pentru România și pentru țara noastră, că până la urmă asta este cel mai important. Iar aseară, reluând toate aceste discuții, s-a conturat decizia finală, iar nominalizarea a fost făcută în cursul acestei dimineți.
Laurențiu Botin: Pentru că mâine vă veți întâlni cu colegii din Partidul Național Liberal, vă veți întâlni și cu domnul Bolojan? Ce îi veți spune domnului Bolojan, din moment ce domnia sa vă acuză, nu-i așa?
Adrian Veștea: Consider că este extrem de important — și acest lucru l-am făcut de fiecare dată în cariera mea — să ne spunem lucrurile pe nume. Partidul Național Liberal a fost mereu un partid în care a existat libertate de exprimare. În primul și în primul rând, va trebui să ne raportăm la România și la situația în care se află țara astăzi, pentru a găsi soluții. Acesta este principalul aspect pe care i-l voi spune: că va trebui să găsim soluții și să fim responsabili pentru a merge înainte. Degeaba vrem să pasăm unii pe alții această responsabilitate.
Știu că nu este o perioadă tocmai ușoară, știu ce mă așteaptă și sunt conștient că această decizie îmi taie o bună perioadă de liniște și de confort, mai ales în momentele actuale. Însă am curajul, am această responsabilitate și consider că am și experiența necesară pentru a duce mai departe toate reformele începute și pentru a respecta acest program de guvernare. De altfel, sunt la dispoziția partidului pentru a fi evaluat la fiecare trimestru, la fiecare șase luni sau anual, în așa fel încât colegii să vadă dacă sunt persoana potrivită, dacă respect termenele, dacă mă țin de cuvânt și dacă am rămas același om pe care l-au cunoscut în decursul anilor pe care i-am petrecut alături de ei.ților (electorii liberi), da?
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