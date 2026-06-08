Dominic Fritz dezvăluie „planul B” al lui Nicușor Dan: ce se întâmplă dacă Guvernul Tomac nu trece de Parlament

Președintele USR, Dominic Fritz, a vorbit despre scenariul luat în calcul la Palatul Cotroceni în cazul în care Guvernul propus de Eugen Tomac nu va obține votul de învestitură în Parlament. Liderul formațiunii susține că a înțeles că șeful statului ar avea deja pregătită o variantă alternativă.

Potrivit declarațiilor făcute luni, Fritz a afirmat că, dacă actuala propunere de premier va fi respinsă, următoarea nominalizare ar putea fi un tehnocrat.

„Așa am înțeles că acesta este planul. Dacă pică Guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat”, a declarat liderul USR.

În același timp, Dominic Fritz a transmis că partidul pe care îl conduce nu își va modifica poziția politică și va rămâne fidel principiilor asumate până acum.

Liderul USR a subliniat că formațiunea nu este dispusă să susțină un executiv care, în opinia sa, ar permite Partidului Social Democrat să influențeze procesul de reformă al statului.

„Sunt convins că USR va rămâne consecvent deciziilor luate și valorilor în baza cărora facem politică”, a afirmat acesta.

Fritz a criticat și actuala configurație parlamentară, susținând că în prezent există o majoritate formată din PSD și AUR, motiv pentru care USR nu poate gira o formulă guvernamentală care ar menține blocajele în ceea ce privește reformele considerate esențiale pentru România.

Declarațiile vin într-un moment în care negocierile politice privind formarea viitorului Executiv continuă, iar scenariile privind eventuale variante de rezervă sunt intens discutate pe scena politică.