AUR urcă în sondaje. 33% dintre români ar vota cu patrioții

Sursă: realitatea.net

Un sondaj realizat de CURS în perioada 23-27 martie 2026 indică o creștere accentuată a nemulțumirii populației față de direcția țării și față de măsurile adoptate de autorități în contextul scumpirii carburanților. Datele relevă totodată și modificări importante în preferințele electorale ale românilor.

Nemulțumire generalizată față de direcția țării

Potrivit cercetării sociologice, 80% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 17% au o percepție pozitivă asupra evoluției țării. Restul nu au exprimat o opinie.

Specialiștii atrag atenția că acest nivel ridicat de nemulțumire reflectă presiunile economice și contextul internațional tensionat, care influențează direct percepția publică.

Intenția de vot: AUR pe primul loc

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc în prezent, Alianța pentru Unirea Românilor ar obține 33% din voturi, menținându-se pe prima poziție.

Pe locul al doilea s-ar clasa Partidul Social Democrat, cu 24%, urmat de Partidul Național Liberal, care ar înregistra 16%. Uniunea Salvați România ar obține 9%, în timp ce UDMR ar fi cotat la 5%.

Alte formațiuni, precum SOS România și Partidul Oamenilor Tineri, ar obține procente mai mici, iar restul partidelor ar cumula aproximativ 6%.

Criza carburanților: 89% dintre români, nemulțumiți

Unul dintre cele mai critice capitole ale sondajului vizează reacția Guvernului la creșterea prețurilor la carburanți. Nu mai puțin de 89% dintre respondenți declară că sunt nemulțumiți de măsurile adoptate, în timp ce doar 8% se declară satisfăcuți.

Impactul scumpirilor este resimțit puternic:

44% spun că efectele au fost mari

37% foarte mari

doar 16% consideră impactul redus

Ce soluții cer românii

În ceea ce privește măsurile așteptate, majoritatea respondenților susțin intervenții fiscale clare:

36% cer reducerea simultană a TVA și a accizelor

25% consideră suficientă scăderea TVA

22% ar prefera reducerea accizelor

13% susțin că piața ar trebui lăsată liberă

Aceste rezultate arată o preferință clară pentru măsuri care să reducă direct prețul la pompă.

Percepția asupra conflictelor internaționale

Sondajul relevă și opiniile românilor despre acțiunile militare recente ale SUA și Israelului împotriva Iranului. Majoritatea (55%) consideră aceste intervenții nejustificate, în timp ce 32% le văd ca fiind justificate.