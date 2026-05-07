Trump oprește operațiunea din Strâmtoarea Ormuz după doar trei zile. Arabia Saudită s-ar fi opus

Președintele american Donald Trump ar fi decis suspendarea operațiunii militare „Proiectul Libertate”, lansată pentru securizarea tranzitului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit NBC, citat de agenția EFE, decizia a venit după ce Arabia Saudită și-ar fi exprimat nemulțumirea față de planul american și ar fi limitat accesul forțelor SUA la bazele și spațiul său aerian.

Surse citate sub protecția anonimatului susțin că reacția Riadului a fost una extrem de dură, iar acest lucru l-ar fi determinat pe Trump să oprească operațiunea la doar trei zile de la lansare.

Conform informațiilor apărute în presa americană, liderul de la Casa Albă ar fi discutat telefonic cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, însă fără a obține sprijinul dorit din partea Arabiei Saudite.

Până la suspendarea misiunii, operațiunea americană reușise să escorteze doar câteva nave comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

NBC mai scrie că o parte dintre aliații Statelor Unite din Golf nu ar fi fost informați despre plan decât după debutul operațiunii, printre aceștia aflându-se și Qatarul.

Donald Trump a declarat însă că suspendarea proiectului a avut legătură cu o solicitare venită din partea Pakistanului, care ar fi încercat să faciliteze o posibilă propunere de pace transmisă de Teheran pentru încheierea conflictului din regiune.