Presiunile la adresa Realitatea PLUS continuă. Ce părere aveți?

Sursă: realitatea.net

Controverse în ședința CNA! Vicepreședintele instituției, Valentin Jucan, s-a antepronunțat asupra unei probleme juridice, iar avocatul Realitatea PLUS a intervenit.

Dialogul dintre vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, și avocatul Realitatea PLUS:

AVOCAT: Dumneavoastră spuneți că Registrul Comerțului nu poate înregistra. Practic, efectul e că Registrul Comerțului nu poate înregistra fără acordul prealabil al ANAF-ului. O să vă depun dacă doriți modificarea din Registrul Comerțului, vineri, 8 mai, fără o opoziție din partea ANAF-ului. Deci, nu știu, de aia am vrut să văd ceea ce v-a comunicat ANAF-ul, noi n-am avut nicio opoziție din partea ANAF.

VALENTIN JUCAN: SPUNEȚI CĂ AȚI OPERAT MODIFICAREA?

AVOCAT: Ulterior solicitării formulate către CNA, Consiliul nu a pus pe ordinea de zi abia după trei săptămâni aproape o luna, după 2 săptămâni.

VALENTIN JUCAN: Exista un termen și domnul Mihăiță Avram știe sa trimită mesaje pe Whatsapp de care noi tot timpul ținem cont. Dacă exista bună credință din partea dumneavoastră putea să scrie așa cum a scris și astăzi, și m-a rugat și ieri să vă amân până după prânz. Puteați dumneavoastră să spuneți: uitați am dori să acceleram puțin, nu ne puneți mai repede pe ordinea de zi? Și lucrul acesta se întâmpla. Deci, nu există o tergiversare!

Acum ne comunicați că e tardiv, deci nu știu de ce mai discutăm, noi vom interoga și vom transmite punctul de vedere către Registrul Comerțului în legătură cu lipsa acordului prealabil și celelalte documente. Din punctul meu de vedere discuția nu-și are sensul, o putem opri, din moment ce dumneavoastră ați operat vineri.

AVOCAT: Dumneavoastră spuneți fără a vota că nu exista un acord prealabil al CNA-ului, dumneavoastră nu sunteți tot CNA, dumneavoastră sunteți un membru, iar chestiunea asta nu a fost supusa votului. Dumneavoastră vă antepronunțați.