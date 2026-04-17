Scăderi ale prețului la petrol după anunţarea unui armistiţiu între Israel şi Liban

Preţurile petrolului au scăzut uşor vineri dimineaţă în Asia, după intrarea în vigoare a unui armistiţiu între Liban şi Israel, transmite BBC.

Preţul petrolului Brent, referinţa globală, a scăzut cu aproape 1%, la 98,50 dolari (72,86 lire sterline) pe baril, în timp ce petrolul tranzacţionat în SUA s-a ieftinit cu 1,2%, la 93,60 dolari.

Principalele pieţe asiatice au înregistrat uşoare scăderi vineri dimineaţă, după ce crescuseră în cursul săptămânii. Indicele Nikkei 225 din Japonia a coborât cu 0,8%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 0,3%.

Un armistiţiu de 10 zile între Liban şi Israel a intrat în vigoare joi la miezul nopţii, iar preşedintele Donald Trump a declarat că următoarea întâlnire dintre Statele Unite şi Iran ar putea avea loc în weekend, alimentând optimismul că războiul cu Iranul s-ar putea apropia de sfârşit, relatează Reuters.

Războiul cu Iranul, care a început la 28 februarie cu un atac americano-israelian, a provocat moartea a mii de oameni şi a determinat o creştere bruscă a preţurilor petrolului, creând o mare bătaie de cap politică pentru preşedintele SUA.

Dacă încetarea focului din Liban deschide calea către un acord de pace mai amplu cu Iranul, ar fi o victorie semnificativă pentru administraţia Trump, care s-a străduit până acum să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, importantă din punct de vedere strategic, şi să blocheze calea Iranului către o armă nucleară.

Focuri de armă de sărbătoare au răsunat în unele părţi ale Beirutului imediat după miezul nopţii, ora la care armistiţiul urma să intre în vigoare. Timp de aproximativ o jumătate de oră, s-au auzit bubuiturile rachetelor care au fost, de asemenea, lansate în semn de sărbătoare.