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Economie· 2 min citire
Băncile au închis robinetul creditelor. Deși stau pe un munte de lichiditate, dau tot mai puține împrumuturi – record negativ în Europa
Măsuri drastice luate de bănci
Publicat22 iun. 2026, 10:32
Sursărealitatea.net
Gradul de intermediere financiară a ajuns la 23,3% la finalul primului trimestru din 2026, cel mai mic din UE, în timp ce raportul credite/depozite a ajuns la 67,49%, conform informațiilor furnizate de Asociatia Română a Băncilor (ARB). Indicatorii de solvabilitate sunt ridicați, semn că lichiditatea este suficientă în sistem. Totuși, datorită condițiilor economice ostile, băncile sunt prudente la capitolul împrumuturi, scrie Economica.net.
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