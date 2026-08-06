Cât a ajuns să coste o cazare la Cluj-Napoca în weekendul UNTOLD 2026: Prețuri record pe noapte

Publicat 6 aug. 2026, 11:18 Sursă realitatea.net

Festivalul UNTOLD transformă, și în acest an, Cluj-Napoca într-unul dintre cele mai căutate orașe din România. Oferta de cazare este aproape epuizată, iar turiștii care nu și-au rezervat din timp o cameră trebuie să scoată din buzunar sume considerabile pentru un sejur de trei nopți.

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