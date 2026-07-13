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Actualitate· 1 min citire
Un simplu control în trafic s-a transformat într-o captură importantă. Șofer urmărit internațional, reținut în Capitală
Poliție
Un bărbat în vârstă de 54 de ani, urmărit la nivel internațional de autoritățile italiene, a fost depistat de polițiștii din București în urma unui control de rutină în trafic.
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