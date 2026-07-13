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A început admiterea la liceu! Zile decisive pentru mii de elevi: „O opțiune greșită poate schimba repartizarea”
Admitere liceu
Publicat13 iul. 2026, 10:41
SursăRealitatea.Net
Emoțiile continuă pentru absolvenții clasei a VIII-a și familiile lor. De luni și până pe 20 iulie, elevii trebuie să completeze fișele de înscriere pentru admiterea la liceu, iar Ministerul Educației avertizează că alegerea greșită a opțiunilor poate duce la o repartizare nedorită.
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