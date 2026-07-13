Advertising
Actualitate· 1 min citire
Crimă șocantă în Mureș, similară cu cazul Gânj! Locuință incendiată pentru a ascunde urmele
Crimă șocantă în Mureș
Publicat13 iul. 2026, 15:32
Sursărealitatea.net
O tragedie a îngrozit județul Mureș în cursul zilei de duminică, 12 iulie.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:08Lumea cinematografiei este în doliu. Sam Neill, actorul din „Jurassic Park”, s-a stins la 78 de ani
- 15:47Sorin Grindeanu: alegerile anticipate sunt „pe masă”. Ce s-a discutat după întâlnirea de la Cotroceni
- 15:15Haos după „Beach, Please!”: trenuri pline, întârzieri și mii de tineri blocați în drumul spre casă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News