O familie plăteşte 1.100-1.300 de euro pentru câteva zile de vacanţă la all inclusive în Bulgaria (platformă)

Românii sunt pe primul loc în topul turiştilor în Bulgaria.
O familie formată din doi adulţi şi un copil care îşi doreşte o vacanţă all inclusive de 5-6 nopţi în Bulgaria plăteşte, în general, 1.100-1.300 de euro, arată o platformă online de turism din România pentru vacanţe în ţara vecină.
Românii sunt pe primul loc în topul turiştilor în Bulgaria, în faţa celor din Germania, Polonia, Grecia şi Cehia sau, din acest an, a celor din Ucraina, arată Travel Planner. Între mai şi octombrie 20025, Bulgaria a atras aproximativ 2,5 milioane de turişti din UE, iar românii au reprezentat 31% dintre aceştia, potrivit Institutului Naţional de Statistică din Bulgaria.
Staţiunile bulgăreşti preferate de români sunt Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach, Constantin şi Elena, iar în ultimii trei ani, Sveti Vlas datorită investiţiilor în hoteluri noi, cu servicii premium.
În 2026, durata medie a unei vacanţe în Bulgaria a scăzut la 5,2 nopţi faţă de 5,8 în anii anteriori, iar specialiştii se aşteaptă ca odată cu apariţia ofertelor last minute numărul nopţilor de cazare să scadă la 4-5.
Cele mai multe rezervări sunt în zona 1.100-1.300 de euro pentru o familie formată din doi adulţi şi un copil. În iunie-iulie (vârf de sezon), preţurile pornesc de la 350 de euro pentru două persoane care aleg un sejur de 5 nopţi, all inclusive. O familie formată din doi adulţi şi un copil sub 12 ani plăteşte aceeaşi sumă, deoarece copiii sub 12 ani nu sunt taxaţi.
Pe de altă parte, sectorul de vacanţe premium a fost cel mai puţin afectat.
Travel Planner este o platformă online de turism fondată în 2007, care oferă vacanţe în Bulgaria, Grecia şi Turcia. De-a lungul anilor, s-a specializat în vacanţe cu destinaţia Bulgaria, având peste 550.000 de clienţi pentru sejururi în ţara vecină. Anul trecut, compania a înregistrat vânzări de 30 de milioane de euro.
AGERPRES