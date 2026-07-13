Lovitură pentru Istvan Kovacs! Arbitrul român nu va mai arbitra niciun meci la CM 2026

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 iul. 2026, 14:44

Istvan Kovacs nu va mai oficia niciun meci la Campionatul Mondial 2026. Arbitrul român nu figurează printre oficialii delegați pentru ultimele partide ale competiției, după ce FIFA a publicat lista brigăzilor care vor conduce semifinalele, finala mică și marea finală.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre istvan kovacsCampionatul Mondial 2026